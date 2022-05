Covid in Lombardia, 4.982 nuovi casi. A Bergamo + 483 positivi

Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 21 decessi (venerdì 20), che portano il numero delle vittime complessive, in regione, a 40.263. Le persone ricoverate con sintomi, in Lombardia, sono 930 di cui 39 in Terapia intensiva, mentre in isolamento domiciliare ci sono 133.238 soggetti. I guariti/dimessi dall’inizio dell’emergenza sono 2.667.718 (+6545). Gli attualmente positivi in totale sono 134.207 (-1584).