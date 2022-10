Covid, in Lombardia 4.989 nuovi positivi, tasso al 16%. A Bergamo +391 casi

A fronte di 31.072 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore, sono 4.989 i nuovi positivi in Lombardia, con un tasso di positività in diminuzione al 16% (16,8% ieri). Sono stabili i ricoverati in terapia intensiva (24) mentre scendono a 1.048 (-12) i ricoverati negli altri reparti. Sono 25 i decessi, che portano il totale da inizio pandemia a 43.086. È quanto si legge sul sito del Ministero della Salute sabato 29 ottobre.