Covid in Lombardia: 5.009 nuovi positivi, tasso al 17,9%. A Bergamo +308 casi

Con 27.980 tamponi effettuati è di 5.009 il numero dei nuovi positivi al Covid registrati nelle ultime 24 ore in Lombardia, con un tasso di positività in diminuzione al 17,9% (ieri era al 18,2%). È quanto si legge nel report della Regione, venerdì 17 giugno. Il numero dei ricoverati è in lieve calo nelle terapia intensive (17, -1), mentre crescono i ricoverati negli altri reparti per la cura del Coronavirus (526, +21). I decessi sono 6 per un totale complessivo dall’inizio della pandemia di 40.704.