Covid, in Lombardia 505 nuovi positivi

con oltre 32 mila test. A Bergamo +28 casi I dati regionali nel report di martedì 25 maggio. Il rapporto positivi/tamponi è all’1,5%. Ricoveri ancora in diminuzione.

Con 32.446 tamponi effettuati è di 505 il numero di nuovi positivi al Coronavirus registrati in Lombardia con una percentuale in calo all’1,5% (ieri era 1,8). È quanto si legge nel report regionale di martedì 25 maggio. Si conferma la riduzione dei ricoveri: i pazienti in terapia intensiva sono 272, 12 meno di ieri, e negli altri reparti 1.453 (-20). È di 17 il numero dei decessi che fa salire il totale da inizio pandemia a 33.495. I guariti/dimessi sono 1.550.

Per quanto riguarda le province, 149 casi sono stati segnalati a Milano, 133 a Varese, 57 a Como, 45 a Brescia, 37 a Mantova, 28 a Bergamo, 11 a Monza, 7 a Cremona, 4 a Lodi e Lecco e due a Sondrio.

I dati di oggi:

- i tamponi effettuati: 32.446 (di cui 16.081 molecolari e 16.365 antigenici) totale complessivo: 10.461.328

- i nuovi casi positivi: 505 (di cui 22 ’debolmente positivi’)

- i guariti/dimessi totale complessivo: 763.768 (+1.550), di cui 3.276 dimessi e 760.492 guariti

- in terapia intensiva: 272 (-12)

- i ricoverati non in terapia intensiva: 1.453 (-20)

- i decessi, totale complessivo: 33.495 (+17)

I nuovi casi per provincia:

Milano: 149 di cui 71 a Milano città;

Bergamo: 28;

Brescia: 45;

Como: 57;

Cremona: 7;

Lecco: 4;

Lodi: 2;

Mantova: 37;

Monza e Brianza: 11;

Pavia: 10;

Sondrio: 4;

Varese: 133.

