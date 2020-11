Covid in Lombardia, 5.278 positivi

Bergamo 147 casi e due decessi In Lombardia nella giornata di lunedì 2 novembre sono 5.278 i positivi, con 24.087 tamponi effettuati, per una percentuale pari al 21,9%.

In Lombardia i positivi al Covid sono lunedì 2 novembre 5.278 su 24.087 tamponi effettuati, per una percentuale pari al 21,9%, mentre i decessi sono 46 nelle ultime 24 ore, due dei quali a Bergamo (totale complessivo 17.635). Lo riferisce il quotidiano bollettino di Palazzo Lombardia sulla situazione epidemiologica regionale.

Dall’analisi emerge che sono 17 in più rispetto a domenica i ricoverati in terapia intensiva (totale 435) e crescono di 160 i ricoverati negli altri reparti (totale 4.406). Sono 889 i nuovi guariti/dimessi per un totale complessivo di 97.576 (di cui 4.649 dimessi e 92.927 guariti).

I dati di lunedì 2 novembre

- i tamponi effettuati: 24.087, totale complessivo: 3.008.361

- i nuovi casi positivi: 5.278 (di cui 146 ’debolmente positivi’ e 25 a seguito di test sierologico)

- i guariti/dimessi totale complessivo: 97.576 (+889), di cui 4.649 dimessi e 92.927 guariti

- in terapia intensiva: 435 (+17)

- i ricoverati non in terapia intensiva: 4.406 (+160)

- i decessi, totale complessivo: 17.635 (+46)

I nuovi casi per provincia:

Milano: 2.242, di cui 1.025 a Milano città;

Bergamo: 147;

Brescia: 251;

Como: 733;

Cremona: 10;

Lecco: 197;

Lodi: 29;

Mantova: 9;

Monza e Brianza: 879;

Pavia: 89;

Sondrio: 13;

Varese: 486.

