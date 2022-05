Covid, in Lombardia 5.305 nuovi casi, tasso al 12,6%. A Bergamo +435 positivi

Con 41.912 tamponi effettuati è di 5.305 il numero di nuovi positivi al Covid registrati in Lombardia, con un tasso di positività in calo al 12,6% (ieri era al 14%). È quanto si legge nel report di sabato 7 maggio emesso dal ministero della Salute. Il numero dei ricoverati è in calo nelle terapie intensive (-2, 34) e nei reparti (-18, 1.131). Sono 15 i decessi, che portano il totale da inizio pandemia a 40.109.

Le province

La situazione in Italia

Sono 40.522 i nuovi casi di Covid in Italia (ieri 43947) a fronte di 305.563 tamponi effettuati su un totale di 215.865.197 da inizio emergenza. Nelle ultime 24 ore sono stati 113 i decessi (ieri 125) che portano il totale di vittime da inizio pandemia a 164.417. Con quelli di oggi diventano 16.767.773 i casi totali di Covid in Italia. Attualmente i positivi sono 1.131.364 (-15.021), 1.122.194 le persone in isolamento domiciliare. I ricoverati in ospedale con sintomi sono 355 di cui 33 in terapia intensiva. I dimessi/guariti sono15.471.992 con un incremento di 55.691 unità nelle ultime 24 ore. La regione con il maggior numero di nuovi casi nelle ultime 24 ore è la Lombardia (5.305), poi Campania (4.751), Veneto (4.176) e Lazio (3.578).