Covid, in Lombardia 5.746 nuovi positivi, tasso al 6,7%. A Bergamo +347 casi

A fronte di 85.660 tamponi effettuati, sono 5.746 i nuovi positivi al coronavirus in Lombardia (6,7%). È quanto si legge nel report di martedì 1° marzo emesso dalla Regione. Stabili i ricoverati in terapia intensiva a quota 97, mentre continuano a diminuire i ricoverati nei reparti (-45). A Bergamo si registrano 347 nuovi casi.

I dati di oggi

I tamponi effettuati: 85.660, totale complessivo: 33.075.444. I nuovi casi positivi: 5.746. In terapia intensiva: 97 (=). I ricoverati non in terapia intensiva: 1.007 (-45). I decessi, totale complessivo: 38.631 (+28)