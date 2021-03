Covid, in Lombardia 5.809 nuovi positivi

A Bergamo 438 casi. Quasi 60 mila i test I dati regionali di sabato 13 marzo nel bollettino del ministero della Salute. Tasso di positività al 9,78%. Le vittime sono 66, i guariti/dimessi sono 3.975.

Sono 5.809 i nuovi positivi al coronavirus in Lombardia nelle ultime 24 ore, a fronte di 59.378 tamponi effettuati (9,78%), su un totale di 7.288.380 test da inizio emergenza. È quanto si legge nel bollettino di sabato 13 marzo del ministero della Salute e della Protezione civile. Nelle ultime 24 ore ci sono stati 66 decessi che portano il numero delle vittime complessive, in regione, a 29.159.

I pazienti in terapia intensiva sono 694, 25 più di ieri, e negli altri reparti sono 6.068, 159 più di ieri. I guariti/dimessi dall’inizio dell’emergenza sono 539.052 (+3.975). Gli attualmente positivi in totale sono 94.493 (+1.768). Per quanto riguarda le Province, prima per nuovi contagi è Milano con 1.426 casi, seguita da Brescia con 869, Monza con 750, Bergamo con 438. E poi ancora Pavia con 421, Como con 379, Varese con 349, Cremona con 332, Mantova con 326, Lecco con 246, Sondrio con 90 e Lodi con 84.

