Covid, in Lombardia 6.119 nuovi positivi con 149 mila tamponi. A Bergamo +370 casi

Con 149.675 tamponi effettuati è di 6.119 il numero di nuovi casi di Covid registrati in Lombardia, con un tasso di positività in crescita al 4% (ieri 3,8%). È quanto si legge nel report di sabato 18 dicembre. In aumento i ricoverati in terapia intensiva (+7, 154) e nei reparti (+30, 1.223). Sono 24 i decessi, che portano il totale a 34.718 morti da inizio pandemia.

Per quanto riguarda le province, sono 2.316 i positivi segnalati a Milano, 370 a Bergamo , 570 a Brescia, 299 a Como, 203 a Cremona, 121 a Lecco, 133 a Lodi, 186 a Mantova, 598 a Monza e Brianza, 286 a Pavia, 86 a Sondrio e 537 a Varese.

