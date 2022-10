Covid in Lombardia: 6.173 nuovi casi, calano ancora i ricoveri. A Bergamo +512 positivi

A fronte di 36.623 tamponi effettuati, sono 6.173 i nuovi positivi (16,8%). È quanto si legge nel report regionale di giovedì 27 ottobre. Continuano a diminuire i ricoverati nei reparti (-47, per un totale di 1.108), mentre si registra un solo accesso in più in terapia intensiva, per un totale di 23. I decessi sono 26, che portano il totale delle vittime da inizio pandemia a quota 43.038.