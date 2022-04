Covid in Lombardia, 6.229 nuovi casi. A Bergamo +455 positivi

I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 36, uno in più rispetto ai dati di sabato, mentre quelli negli altri reparti sono 1.105 contro i 1.126 sempre di sabato. In generale i nuovi casi sono calati in quanto, sempre il 15 aprile, i contagiati sono stati 8.598 su 67.713 tamponi. Il tasso di positività, invece, rimane stabile al 12,7 per cento.