Covid, in Lombardia 6.371 nuovi casi, tasso al 12,1%. A Bergamo +394 positivi

Con 52.432 tamponi effettuati è di 6.371 il numero di nuovi positivi al coronavirus registrati in Lombardia nelle ultime 24 ore, con un tasso di positività in diminuzione al 12,1% (ieri era al 13,1%). È quanto si legge nel report di domenica 3 aprile, emesso dal ministero della Salute. Il numero dei ricoverati nelle terapie intensive è in lieve aumento (+4, in totale sono 44), così come negli altri reparti per la cura del Covid (+3, in tutto 1.081). Il numero dei decessi è di 35 per un totale di 19.315 dall’inizio della pandemia.