Covid, in Lombardia 6.471 nuovi casi, tasso al 12,8%. A Bergamo +547 positivi

A fronte di 50.286 tamponi effettuati, sono 6.471 i nuovi positivi al coronavirus in Lombardia (12,8%) . È quanto si legge nel report regionale di mercoledì 4 maggio. I tamponi effettuati sono 50.286. Le persone in terapia intensiva sono 36 (+2), mentre i ricoverati non in terapia intensiva sono 1.190 (+14). Dieci i decessi, che portano il totale delle vittime a 40.043 da inizio pandemia.