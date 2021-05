Covid in Lombardia, 675 nuovi casi. A Bergamo sono 86 positivi in più In Lombardia continuano a diminuire i ricoverati nelle terapie intensive (-11) e nei reparti (-25). A fronte di 20.822 tamponi effettuati, sono 675 i nuovi positivi (3,2%) dichiarati dalla Regione nella giornata di lunedì 17 maggio.

I tamponi effettuati sono 20.822 (di cui 17.755 molecolari e 3.067 antigenici) per un totale complessivo di 10.163.812. I nuovi casi positivi sono 675 (di cui 36 «debolmente positivi»), mentre i guariti/dimessi totale complessivo sono 754.566 (+938), di cui 3.096 dimessi e 751.470 guariti. Diminuiscono di undici unità i ricoverati in terapia intensiva che sono 371, mentre quelli non in terapia intensiva sono 2.028 (-25). I nuovi decessi sono 13 per un totale complessivo: di 33.360. Scendono il numero dei positivi nei capoluoghi di provincia.



I dati di lunedì 17 maggio

- i tamponi effettuati: 20.822 (di cui 17.755 molecolari e 3.067 antigenici) totale complessivo: 10.163.812

- i nuovi casi positivi: 675 (di cui 36 «debolmente positivi»)

- i guariti/dimessi totale complessivo: 754.566 (+938), di cui 3.096 dimessi e 751.470 guariti

- in terapia intensiva: 371 (-11)

- i ricoverati non in terapia intensiva: 2.028 (-25)

- i decessi, totale complessivo: 33.360 (+13)





I nuovi casi per provincia:

Milano: 158 di cui 64 a Milano città;

gus/dvd

© RIPRODUZIONE RISERVATA