Covid, in Lombardia 690 nuovi positivi, calano i ricoveri. A Bergamo +35 casi

A fronte di 9.132 tamponi effettuati, sono 690 i nuovi positivi (7,5%) al coronavirus in Lombardia. Lo comunica la Regione nel report di venerdì 3 giugno. Stabili i ricoverati nelle terapie intensive (34) e continuano a diminuire i ricoverati nei reparti (-15, in totale sono 518). I decessi sono 6, per un totale di 40.575 da inizio pandemia.

Le province

La situazione in Italia

In Italia sono 9.429 i nuovi contagi registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 17.193. Le vittime sono invece 40, 39 in meno rispetto a ieri. Sono stati eseguiti in tutto, tra antigenici e molecolari, 70.689 tamponi con il tasso di positività al 13,3%, in aumento rispetto al 9,5% di ieri. Sono 225 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, uno in meno in meno rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 9. I ricoverati nei reparti ordinari sono 4.644, ovvero 55 in più rispetto a ieri.