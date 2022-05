Covid, in Lombardia 6.963 nuovi casi, tasso al 12,5%. A Bergamo +639 positivi

Con 55.669 tamponi effettuati, sono 6.963 i nuovi casi positivi in Lombardia con il tasso di positività in salita al 12,5% (ieri 11,2%). Sono in calo i ricoverati in terapia intensiva (-3, 37), mentre aumentano i ricoverati nei reparti ordinari (+36, 912). I decessi sono 26 per un totale complessivo di 40.331 morti in regione dall’inizio della pandemia.