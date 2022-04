Covid, in Lombardia 6.973 nuovi casi, tasso al 12,5%. A Bergamo +534 positivi

Sono 6.973 i nuovi casi al Covid in Lombardia (ieri 7.631), nelle ultime 24 ore, a fronte di 55.685 tamponi effettuati. Il tasso di positività è al 12,5% (ieri 12,8%). È quanto emerge dal bollettino del ministero della Salute e della Protezione civile. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 20 decessi (ieri 26), che portano il numero delle vittime complessive, in regione, a 39.935. Le persone ricoverate nei reparti sono 1.227 (-6 rispetto a ieri), 33 in terapia intensiva (-1 rispetto a ieri), mentre in isolamento domiciliare ci sono 152.205 soggetti. I guariti/dimessi dall’inizio dell’emergenza sono 2.571.992 (+10.627).