Covid in Lombardia, 745 nuovi casi. A Bergamo +45 positivi A fronte di 105.766 tamponi effettuati, sono 745 i nuovi positivi in Lombardia, coma da segnalazione del Ministero della Salute. L’indice di positività è a 0,7%.

Non ci sono aumenti nei ricoveri in terapia intensiva, crescono i decessi, con un incremento di 15 morti nelle ultime 24 ore. A Bergamo i nuovi positivi sono 45.



I dati di giovedì 4 novembre

- i tamponi effettuati: 105.766, totale complessivo: 17.766.028

- i nuovi casi positivi: 745

- in terapia intensiva: 49 (=)

- i ricoverati non in terapia intensiva: 330 (+13)

- i decessi, totale complessivo: 34.187 (+15)

I nuovi casi per provincia:

Milano: 241 di cui 103 a Milano città;

Bergamo: 45;

Brescia: 72;

Como: 45;

Cremona: 40;

Lecco: 17;

Lodi: 20;

Mantova: 30;

Monza e Brianza: 43;

Pavia: 34;

Sondrio: 16;

Varese: 99.

© RIPRODUZIONE RISERVATA