Covid in Lombardia: 7.669 nuovi casi, calano i ricoveri. A Bergamo +796 positivi

A fronte di 42.006 tamponi effettuati, sono 7.669 i nuovi positivi al coronavirus in Lombardia (18,2%). È quanto si legge nel report regionale di giovedì 28 luglio. Diminuiscono i ricoverati nelle terapie intensive (-9, per un totale di 49) e continuano a scendere i ricoverati nei reparti (-21, per un totale di 1.529). I decessi sono 37, che portano a quota 41.463 il totale delle vittime da inizio pandemia.