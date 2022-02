Covid in Lombardia, 7.757 nuovi casi. A Bergamo i positivi sono +703 A fronte di 107.798 tamponi effettuati, sono 7.757 i nuovi positivi (7,1%) in Lombardia nelle ultime 24 ore.

Con 107.798 tamponi eseguiti sono 7.757 i nuovi casi contagi al coronavirus in Lombardia con una percentuale di positività al 7,1%, in leggerissimo aumento. I decessi sono 33 che portano il totale da inizio pandemia a 38.109.Continuano a diminuire i ricoverati nei reparti (-41) degli ospedali della Lombardia, come segnalato dai dati diffusi dalla Regione e dal Ministero della Salute. In terapia intensiva sono invece 166 i ricoverati (+4).

La provincia più colpita è quella di Milano, con 2.236 casi, di cui 893 a Milano città. Nelle altre province lombarde i contagiati sono a Bergamo: 703; Brescia: 1.090; Como: 439; Cremona: 302; Lecco: 235; Lodi: 131; Mantova: 482; Monza e Brianza: 642; Pavia: 526; Sondrio: 111; Varese: 575.

I dati di martedì 15 febbraio

- i tamponi effettuati: 107.798, totale complessivo: 32.179.874

- i nuovi casi positivi: 7.757

- in terapia intensiva: 166 (+4)

- i ricoverati non in terapia intensiva: 1.872 (-41)

- i decessi, totale complessivo: 38.109 (+33)

