Covid, in Lombardia 788 nuovi positivi

con quasi 34 mila tamponi. A Bergamo +48 casi I dati di martedì 11 maggio nel report regionale. Il tasso di positività è al 2,3%.

Continuano a diminuire in Lombardia i ricoverati nelle terapie intensive (-25) e nei reparti (-112). A fronte di 33.979 tamponi, sono 788 i nuovi positivi, con un rapporto del 2,3%, in calo rispetto al 3,1% di ieri, mentre i decessi sono 30, per un totale di 33.235 da inizio pandemia. È quanto si legge nel report regionale di martedì 11 maggio. I nuovi casi sono 256 a Milano, di cui 98 in città; 102 a Brescia, 66 a Como, 63 a Varese, 59 a Pavia, 48 a Bergamo, 45 a Monza e Brianza, 36 a Mantova, 35 a lecco, 31 a Cremona, 16 a Lodi e 3 a Sondrio.

I dati di oggi:

- i tamponi effettuati: 33.979 (di cui 14.365 molecolari e 19.365 antigenici), totale complessivo: 9.917.506

- i nuovi casi positivi: 788 (di cui 46 «debolmente positivi»)

- i guariti/dimessi totale complessivo: 745.814 (+1.723), di cui 3.064 dimessi e 742.750 guariti

- in terapia intensiva: 454 (-25)

- i ricoverati non in terapia intensiva: 2.556 (-112)

- i decessi, totale complessivo: 33.235 (+30)

I nuovi casi per provincia:

Milano: 256 di cui 98 a Milano città;

Bergamo: 48;

Brescia: 102;

Como: 66;

Cremona: 31;

Lecco: 35;

Lodi: 16;

Mantova: 36;

Monza e Brianza: 45;

Pavia: 59;

Sondrio: 3;

Varese: 63.

