Covid in Lombardia: 7.991 nuovi positivi, tasso al 20%. A Bergamo +758 casi

A fronte di 39.797 tamponi effettuati, sono 7.991 i nuovi positivi (20%) al coronavirus in Lombardia. È quanto si legge nel report regionale di venerdì 14 ottobre. Diminuiscono i ricoverati nelle terapie intensive (-1, in totale 15), mentre aumentano ancora i ricoverati nei reparti (+36, per un totale di 1.101). I decessi sono 38, per un totale di 42.746 vittime da inizio pandemia.