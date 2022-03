Covid, in Lombardia 8.052 nuovi casi, tasso al 12%. A Bergamo +472 positivi

Con 67.165 tamponi, sono 8.052 i nuovi positivi in Lombardia con il tasso di positività in calo al 12% (ieri 12,5%). È quanto si legge nel report di sabato 19 marzo emesso dal ministero della Salute. Sono stabili i ricoverati nelle terapie intensive (58), crescono quelli negli altri reparti (+22, 880). I decessi sono 17 per un totale di 39.043 dall’inizio della pandemia.

Le province

In Italia

Sono 74.024 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 76.250. Le vittime sono invece 85 (ieri erano state 165). Sono 1.147.519 le persone attualmente positive al Covid, con un aumento di 27.298 nelle ultime 24 ore. In totale sono 13.800.179 gli italiani contagiati dall’inizio della pandemia, mentre i morti salgono a 157.692. I dimessi e i guariti sono 12.494.968, con un incremento di 48.385 rispetto a ieri. Sono 478.051 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati. Ieri erano stati 490.883. Il tasso di positività è al 15,48%%, stabile rispetto al 15,5% di ieri. Sono invece 471 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, tre in meno rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 56. I ricoverati nei reparti ordinari sono 8.319, ovvero 84 in meno rispetto a ieri.