Covid, in Lombardia 8.098 nuovi casi, tasso al 13,9%. A Bergamo +506 positivi

Con 57.994 tamponi effettuati è di 8.098 il numero di nuovi positivi al Covid registrati in Lombardia, con un tasso di positività in salita al 13,9% (ieri era al 12,2%). Il numero dei ricoverati è in calo nelle terapie intensive (-1, 37) e nei reparti (-7, 1.118). Sono 23 i decessi che portano il totale da inizio pandemia a 39.563.