Covid in Lombardia: 841 nuovi positivi, nella Bergamasca +68 casi. Fontana: «Numeri migliorano, spero in zona arancione» I dati regionali nel report di martedì 6 aprile. I tamponi effettuati sono 10.567. Il tasso di positività è all’8%. Le vittime sono 53. Il presidente della Regione: «Spero che venerdì si potrà chiedere di poter rientrare nella zona arancione».

Con 10.467 i tamponi effettuati: 10.467 è di 841 il numero di nuovi positivi registrati in Lombardia, una percentuale quindi dell’8%. Resta stabile il numero dei ricoverati: sono infatti 845 in terapia intensiva (13 meno di ieri) e 6.643 negli altri reparti (in aumento di 17). Sono invece 53 i decessi, che portano il totale da inizio pandemia a 31.264. I guariti/dimessi sono 11.520. Per quanto riguarda le Province, sono stati segnalati 354 casi a Milano, di cui 103 in città, 91 a Brescia, 68 a Bergamo, 67 a Mantova, 64 a Monza, 53 a Pavia, 43 a Como, 29 a Varese, 24 a Lodi, 17 a Lecco, 15 a Cremona e 5 a Sondrio.

«I numeri della nostra Regione stanno migliorando» e «spero che quindi che venerdì si potrà chiedere di poter rientrare nella zona arancione». Lo dice il presidente Lombardia, Attilio Fontana, intervenendo al webinair «La centralità della Regione per il futuro economico post pandemia» organizzato da Aime (Associazione degli Imprenditori Europei). «Non posso dare la certezza - precisa Fontana - ma posso dire che da questo osservatorio la situazione da un punto di vista epidemiologico sta rallentando, sta migliorando, i numeri sono positivi».

«Spero che potremo presto arrivare a delle riaperture», ha aggiunto. «Il vero discrimine sarà quando la vaccinazione di massa sarà arrivata a un buon punto. Quando avremo raggiunto una buona percentuale di vaccinati potremo parlare di normalità. Ad ora abbiamo fatto 1,8 milioni di vaccini e speriamo che ne arrivino molti per poter far partire la fase massiva» ha aggiunto.

I dati di oggi:

- i tamponi effettuati: 10.467 (di cui 7.685 molecolari e 2.782 antigenici), totale complessivo: 8.413.420

- i nuovi casi positivi: 841 (di cui 24 «debolmente positivi»)

- i guariti/dimessi totale complessivo: 638.279 (+11.520), di cui 5.099 dimessi e 633.180 guariti

- in terapia intensiva: 845 (-13)

- i ricoverati non in terapia intensiva: 6.643 (+17)

- i decessi, totale complessivo: 31.264 (+53)

I nuovi casi per provincia:

Milano: 354 di cui 103 a Milano città;

Bergamo: 68;

Brescia: 91;

Como: 43;

Cremona: 15;

Lecco: 17;

Lodi: 24;

Mantova: 67;

Monza e Brianza: 64;

Pavia: 53;

Sondrio: 5;

Varese: 29.

