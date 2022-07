Covid in Lombardia, +8.542 positivi. In Bergamasca 653 nuovi casi

In Lombardia sono stati rintracciati 8.542 positivi su 36.178 tamponi (la domenica precedente 6.941 a fronte di 30.714 test), anche qui valori leggermente stabilizzati rispetto ai dati consistenti dei giorni scorsi (25.132 casi il 29 giugno, 12.082 il 30 giugno, 11.575 il 1° luglio e 11.627 il 2 luglio), ma comunque in crescita sulle domeniche precedenti.

Da segnalare altri 23 decessi riconducibili al Covid nel territorio regionale (bisogna risalire al 26 maggio per un numero maggiore in 24 ore: 27), mentre in provincia non si sono riscontrati decessi per Covid per il secondo giorno di fila.

Le vittime in regione sono 40.875 da inizio epidemia (4.139 ufficiali nella Bergamasca, fonte Regione). I nuovi 8.542 casi accertati in Lombardia hanno determinato un tasso di positività in crescita al 23,6% (la settimana prima 22,6%, sabato al 23,3%).

Nella Bergamasca l’incidenza ogni 100mila abitanti è a 469 (una settimana fa era a 307, +52,7%), mentre in Lombardia è a 742 (era a 540, +37,4%). I soggetti attualmente positivi in Lombardia sono 125.283; 124.257 quelli in isolamento domiciliare. Il rapporto contagiati-popolazione da inizio epidemia nella Bergamasca è 21,1% (in città 27.863 casi da febbraio 2020 e tasso del 22,9%).

Negli ospedali regionali sono ora 1.026 i pazienti complessivi Covid: 1.002 nei reparti ordinari (+19), 24 nelle Terapie intensive (stabili). Leggero incremento anche negli ospedali della Bergamasca.

