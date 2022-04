Covid, in Lombardia 8.598 nuovi casi, tasso al 12,7%. A Bergamo +570 positivi

Sono 8.598 i nuovi casi al coronavirus in Lombardia (ieri 8.098), nelle ultime 24 ore, a fronte di 67.713 tamponi effettuati. Il tasso di positività è al 12,7% (ieri 13,9%). È quanto si legge sabato 16 aprile nel report del ministero della Salute. Le persone ricoverate in Terapia intensiva sono in tutto 35 (due in meno di ieri), mentre nei reparti ordinari sono 1.126 (8 in più rispetto a ieri). I decessi sono 34, per un totale di 39.597 vittime da inizio pandemia.