Covid in Lombardia: 8.699 nuovi positivi, tasso al 23,5%. A Bergamo +815 casi

A fronte di 36.953 tamponi effettuati, sono 8.699 i nuovi positivi (23,5%) al coronavirus in Lombardia. È quanto si legge nel report della Regione Lombardia venerdì 7 ottobre. Stabili le terapie intensive (13), aumentano i ricoveri negli altri reparti (+13, per un totale di 852). I decessi sono 16, per un totale di 42.626 vittime da inizio pandemia.