Covid, in Lombardia 895 nuovi positivi

Quasi 14 mila test. A Bergamo 73 casi I dati regionali nel bollettino di lunedì 8 febbraio. Il rapporto positivi/tamponi è del 6,4%. Aumentano i ricoveri. Le vittime sono 51.

In Lombardia, a fronte di 13.920 tamponi (di cui 11.836 molecolari e 2.084 antigenici) nelle ultime 24 ore i nuovi casi positivi al coronavirus sono stati 895 (di cui 43 «debolmente positivi») con una percentuale del 6,4%. È quanto si legge nel bollettino di lunedì 8 febbraio emesso dalla Regione. Quattro i nuovi ricoverati in terapia intensiva (362) mentre i nuovi pazienti ricoverati non in terapia intensiva sono stati 24 (per un totale di 3.491). I morti sono stati 51 per un totale di 27.504. Per quanto riguarda i nuovi casi per provincia: a Milano 327 di cui 164 a Milano città, a Bergamo 73, 22 a Brescia, 14 a Como, così come a Cremona; a Lecco 45, a Lodi 21 a Mantova 7. Centodue a Monza e Brianza, a Pavia 21, 31 a Varese e nessuno a Sondrio.

I dati di oggi:

- i tamponi effettuati: 13.920 (di cui 11.836 molecolari e 2.084 antigenici), totale complessivo: 5.893.600

- i nuovi casi positivi: 895 (di cui 43 «debolmente positivi»)

- i guariti/dimessi totale complessivo: 476.502 (+3.310), di cui 3.092 dimessi e 473.410 guariti

- in terapia intensiva: 362 (+4)

- i ricoverati non in terapia intensiva: 3.491 (+24)

- i decessi, totale complessivo: 27.504 (+51)

I nuovi casi per provincia:

Milano: 327 di cui 164 a Milano città;

Bergamo: 73;

Brescia: 222;

Como: 14;

Cremona: 14;

Lecco: 45;

Lodi: 21;

Mantova: 7;

Monza e Brianza: 102;

Pavia: 21;

Sondrio: 0;

Varese: 31.

