Covid, in Lombardia 9.590 nuovi casi, tasso al 16,1%. A Bergamo +781 positivi

A fronte di 59.449 tamponi effettuati, sono 9.590 i nuovi positivi al Coronavirus nelle ultime 24 ore in Lombardia con un tasso di positività in crescita al 16,1% (ieri era del 12,5%). È quanto si legge nel report regionale di martedì 3 maggio. Diminuiscono lievemente i ricoverati nelle terapie intensive (-1, 34) e negli altri reparti per la cura del Covid (-1, 1.176). I decessi sono 22, per un totale complessivo di 40.033 dall’inizio della pandemia. Lo rende noto la Regione.