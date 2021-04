Covid, in Lombardia 997 nuovi positivi con 19 mila tamponi, in calo i ricoveri. A Bergamo +117 casi I dati regionali nel report di lunedì 12 aprile. Il tasso di positività è del 5,2%. Le vittime sono 62.

A fronte di 19.022 tamponi effettuati, sono 997 i nuovi positivi (5,2%, ieri era 5,6%) in Lombardia. È quanto si legge nel report regionale di lunedì 12 aprile. Continua a diminuire il numero dei ricoverati sia nelle terapie intensive (-3, il totale sono 811) che nei reparti (-133, il totale 5.763). I guariti/dimessi sono 7.728, mentre le vittime nelle ultime 24 ore sul territorio lombardo sono 62, per un totale complessivo di 31.815 da inizio pandemia. Per quanto riguarda le province, sono 341 i nuovi casi nella città metropolitana di Milano, di cui 136 a Milano città, 153 a Brescia, 117 a Bergamo, 81 a Monza e Brianza, 67 a Lecco, 64 a Mantova, 36 a Sondrio, 28 a Como, 21 a Pavia, 20 a Cremona, 18 a Lodi.

I dati di oggi:

- i tamponi effettuati: 19.022 (di cui 15.720 molecolari e 3.302 antigenici), totale complessivo: 8.684.352

- i nuovi casi positivi: 997 (di cui 72 «debolmente positivi»)

- i guariti/dimessi totale complessivo: 663.408 (+7.728), di cui 4.998 dimessi e 658.410 guariti

- in terapia intensiva: 811 (-3)

- i ricoverati non in terapia intensiva: 5.763 (-133)

- i decessi, totale complessivo: 31.815 (+62)

I nuovi casi per provincia:

Milano: 341 di cui 136 a Milano città;

Bergamo: 117;

Brescia: 153;

Como: 28;

Cremona: 20;

Lecco: 67;

Lodi: 18;

Mantova: 64;

Monza e Brianza: 81;

Pavia: 21;

Sondrio: 36;

Varese: 28.

