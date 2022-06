Covid, in Lombardia ancora 5.438 positivi. A Bergamo 348 nuovi casi

Con 29.812 tamponi effettuati è di 5.438 il numero dei nuovi positivi al Covid registrati in Lombardia nella giornata di giovedì 16 luglio, con un tasso di positività in forte salita al 18,2% (ieri era al 15,5%). Il numero dei ricoverati è in calo nelle terapie intensive (-1, 18) e in aumento nei reparti (+12, 505). Sono 7 i decessi che portano il totale da inizio pandemia a 40.698. Per quanto riguarda le province, a Milano sono stati segnalati 2.096 casi (di cui 1.016 in città), a Bergamo 348, a Brescia 596, a Como 275, a Cremona 165, a Lecco 216, a Lodi 94, a Mantova 214, a Monza e Brianza 573, a Pavia 312, a Sondrio 67 e a Varese 234.

