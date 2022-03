Covid in Lombardia, ancora in calo i ricoveri in terapia intensiva. A Bergamo 379 nuovi casi

Con 63.772 tamponi effettuati sono 5.583 i nuovi casi positivi in Lombardia nella giornata di mercoledì 9 marzo, con il tasso di positività in crescita all’8,7% (ieri 7,8%). Sono in calo i ricoveri sia in terapia intensiva (-2, 79) che negli altri reparti (-27, 794). I decessi sono 14 per un totale complessivo di 38.845 decessi in regione dall’inizio della pandemia. Per quanto riguarda le province, sono 2.023 i nuovi casi nella Città metropolitana di Milano, di cui 981 a Milano città, 584 a Brescia, 496 a Varese, 415 a Monza e Brianza, 379 a Bergamo, 378 a Como, 274 a Pavia, 238 a Mantova, 195 a Lecco, 180 a Cremona, 93 a Lodi e 45 a Sondrio.