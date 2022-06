Covid: in Lombardia primo giorno senza decessi del 2022. A Bergamo +259 positivi

Nelle ultime 24 ore, con 30.092 tamponi effettuati, sono stati 4.672 i nuovi positivi al Covid registrati in Lombardia, con un tasso di positività in discesa al 15,5% (ieri era al 16,4%). È quanto si legge nel report regionale di mercoledì 15 giugno. Il numero dei ricoverati è in calo nelle terapie intensive (-1, 19) e in crescita nei reparti (+19, 493). Nessun decesso segnalato per la prima volta nel 2022, il totale delle vittime da inizio pandemia resta fermo a 40.691.