Covid, in Lombardia un decesso

Il dato più basso dal 22 febbraio Sono stati resi noti i dati relativi a lunedì 29 giugno e sono numeri che fanno ben sperare. A Bergamo ci sono 13 nuovi positivi.

Con 7.991 tamponi effettuati, sono 78 i nuovi positivi registrati in Lombardia (di cui 21 a seguito di test sierologici e 28 ’debolmente positivì), il totale sale dunque a 93.819. Sì è verificato un solo decesso (per un totale di 16.640), il dato più basso dal 22 febbraio. Stabile il numero dei ricoverati in terapia intensiva (43); mentre cala ancora quello negli altri reparti che sono 321 (-2). A Milano si sono verificati 36 positivi (18 in città), 13 a Bergamo, 9 a Brescia e zero a Lodi, Pavia, Sondrio e Como.

Tra i dati di oggi segnaliamo:

- i tamponi effettuati: 7.991

totale complessivo: 1.030.431

- i nuovi casi positivi: 78 (di cui 21 a seguito di test

sierologici e 28 ’debolmente positivi’)

- i guariti/dimessi: 66.376

totale complessivo: (63.908 guariti e 2.468 dimessi)

- in terapia intensiva: 43 (=)

- i ricoverati non in terapia intensiva: 321 (-2)

- i decessi: 1

totale complessivo: 16.640

I nuovi casi per provincia

Milano 36 di cui 18 a Milano citta’

Bergamo 13

Brescia 9

Como 0

Cremona 2

Lecco 2

Lodi 0

Mantova 3

Monza e Brianza 3

Pavia 0

Sondrio 0

Varese 5

© RIPRODUZIONE RISERVATA