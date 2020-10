Covid, la giornalista Francesca Nava

presenta il libro inchiesta «Il focolaio» Appuntamento martedì 13 ottobre all’auditorium di Piazza della Libertà a Bergamo alle 21. È necessario prenotarsi.

La giornalista Francesca Nava presenta il suo libro «Il focolaio. Da Bergamo al contagio nazionale», edito da Laterza, martedì 13 ottobre all’auditorium di Piazza della Libertà a Bergamo alle 21. Partecipano all’evento Luca Fusco e Consuelo Locati, rispettivamente presidente e legale del comitato «Noi denunceremo» e Gessica Costanzo, direttrice di «ValserianaNews». Modera Marco Noris di «Attac Bergamo». L’evento è gratuito ma è necessario prenotarsi a questo link: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-il-focolaio-da-bergamo-al-contagio-nazionale-124282102113.

Il libro-inchiesta della giornalista bergamasca è incentrato su una domanda chiave: come è stato possibile che il coronavirus sia dilagato in maniera incontrollata nella Bergamasca e poi nel resto della Regione e dell’Italia? Il libro ricostruisce i giorni della pandemia a Bergamo e cerca di capire come mai non fu istituita la zona rossa tra Alzano e Nembro.

