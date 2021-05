Covid, la memoria difensiva di Ranieri Guerra ai pm: «Non intervenni per rimozione report Oms» La memoria difensiva depositata alla Procura di Bergamo dalla difesa di Guerra, indagato per falsa testimonianza a pubblico ministero in un filone dell’indagine sulla gestione del Covid nella Bergamasca.

«Nessuna interferenza, neppure indiretta, né alcun contributo di sorta può essere ravvisato nelle condotte» del direttore vicario dell’Oms Ranieri Guerra per ottenere la rimozione dal sito dell’Organizzazione Mondiale della Sanità del report firmato dal gruppo dei suoi ricercatori con ufficio a Venezia, in cui si metteva in luce l’inadeguatezza della prima risposta dell’Italia all’epidemia di Coronavirus. Lo si legge nella memoria difensiva depositata alla Procura di Bergamo dalla difesa di Guerra, indagato per falsa testimonianza a pubblico ministero in un filone dell’indagine sulla gestione del Covid nella Bergamasca.

Come riporta la rogatoria inviata da pm in Svizzera nell’ambito della tranche dell’inchiesta sul piano pandemico non aggiornato, Guerra si sarebbe «adoperato personalmente alla rimozione del sito di Oms del report» avvenuta il 14 maggio 2020 e cioè meno di 24 ore dopo la sua pubblicazione. Quello studio, è scritto nella memoria depositata dall’avvocato Roberto De Vita, «è stato pubblicato e poi ritirato dallo stesso Zambon sulla base dei rapporti intrattenuti» dal ricercatore veneto «con i suoi diretti referenti/superiori (tra i quali non rientra in alcun modo il dr. Guerra) per ’concerns’ (preoccupazioni, ndr.) relativi alla ’China box’ inerenti alla ’human to human transmission’».

A sostegno di ciò, è stata allegata la mail inviata sempre quel giorno a Zambon e per conoscenza al suo superiore Dorit Nitzan dell’ufficio Oms Europa, con cui Gauden Galea, funzionaria sempre Oms a Pechino, chiedeva di rimuovere immediatamente il documento perché «inaccurato» e in due punti in contrasto con la «sequenza temporale» data dal quartier generale dell’Organismo delle Nazioni Unite.

