Covid, la pandemia spiegata ai giovani

On line 10 video dell’Istituto Mario Negri Dieci ricercatori hanno realizzato una serie di filmati per aiutare i giovani a capire la pandemia Covid-19.

In occasione della Giornata per i Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, 10 ricercatori dell’Istituto Mario Negri, sollecitati dalla richiesta di una scuola di Milano, hanno prodotto una serie di video, ricchi di immagini e infografiche, per aiutare i giovani a capire la pandemia Covid-19. I video, disponibili sul canale You Tube dell’Istituto Mario Negri, affrontano tanti temi:

1. Covid-19: Cos’è un virus e come si comporta

2. L’origine del Covid-19

3. Covid-19: contagio e contaminazione delle superfici

4. Covid-19: le reazioni del corpo

5. Covid-19: farmaci e vaccino

6. Covid-19: le protezioni

7. Covid-19: i numeri e la diffusione

8. Covid-19: tamponi e test sierologici

9. Covid-19: il ruolo del Mario Negri

10. Covid-19: cosa ci aspetta in futuro

11. Covid-19: fake news

La divulgazione scientifica è da sempre uno dei valori principali dell’Istituto Mario Negri. Con questi video i ricercatori si avvicinano al mondo della scuola, perché la scienza è una fonte di conoscenza primaria, uno strumento prezioso da offrire a ragazze e ragazzi per capire come funziona il mondo, per sviluppare lo spirito critico e per essere in grado di riconoscere le fake news.

