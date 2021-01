Covid Lombardia, 1.900 positivi 77 decessi, a Bergamo 93 nuovi casi

Covid Lombardia, 1.900 positivi

Con 34.156 tamponi effettuati, sono 1.900 i nuovi positivi in Lombardia con il rapporto di positività in calo al 5,5% (giovedì 28 gennaio 6.2%). Aumentano i ricoveri in terapia intensiva (+8, 379) mentre calano negli altri reparti (-47, 3.490). I decessi sono 77 per un totale complessivo di 27.016 morti dall’inizio della pandemia. I guariti/dimessi sono 2.148.

I dati di venerdì 29 gennaio

- i tamponi effettuati: 34.156 (di cui 24.679 molecolari e 9.477 antigenici), totale complessivo: 5.601.457

- i nuovi casi positivi: 1.900 (di cui 121 «debolmente positivi»)

- i guariti/dimessi totale complessivo: 458.254 (+2.148), di cui 3.340 dimessi e 454.914 guariti

- in terapia intensiva: 379 (+8)

- i ricoverati non in terapia intensiva: 3.490 (-47)

- i decessi, totale complessivo: 27.016 (+77)



I nuovi casi per provincia:

Milano: 531 di cui 212 a Milano città;

Bergamo: 93;

Brescia: 409;

Como: 140;

Cremona: 46;

Lecco: 94;

Lodi: 37;

Mantova: 103;

Monza e Brianza: 169;

Pavia: 108;

Sondrio: 50;

Varese: 66.

