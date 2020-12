Covid Lombardia, 1.944 nuovi casi

105 i decessi. A Bergamo +112 positivi Sono 105 i decessi per Covid in Lombardia, dove si registrano 1.944 nuovi casi a fronte di 27.044 tamponi, con un rapporto del 7.1%. I dati sono queli divulgati sabato 19 dicembre da Regione Lombardia.

Continuano a diminuire i ricoverati in terapia intensiva (-10) e nei reparti (-161). I guariti e/o dimessi sono 2.396. A Milano ci sono 700 nuovi casi, di cui 283 in città.

A fronte di 27.044 tamponi effettuati sono 1.944 i nuovi positivi (7,1%). I guariti/dimessi sono 2.396.

I dati di sabato 19 dicembre

- i tamponi effettuati: 27.044 totale complessivo: 4.607.391

- i nuovi casi positivi: 1.944 (di cui 152 «debolmente positivi»)

- i guariti/dimessi totale complessivo: 365.440 (+2.396), di cui 4.384 dimessi e 361.056 guariti

- in terapia intensiva: 592 (-10)

- i ricoverati non in terapia intensiva: 4.495 (-161)

- i decessi, totale complessivo: 24.330 (+105)

I nuovi casi per provincia:

Milano: 700 di cui 283 a Milano città;

Bergamo: 112;

Brescia: 248;

Como: 129;

Cremona: 73;

© RIPRODUZIONE RISERVATA