Covid Lombardia, 1.987 nuovi positivi

Brescia supera Milano, a Bergamo +162 Con 30.289 tamponi effettuati è di 1.987 il numero di casi positivi registrati in Lombardia domenica 14 febbraio, dove sono stati 21 i decessi, il che porta il numero complessivo a 27.781.

La percentuale fra test e positivi sale quindi al 6,5%. È in lieve diminuzione invece il numero dei ricoverati: uno in meno in terapia intensiva (364), e dodici in meno negli altri reparti, dove rimangono 3.562 pazienti Covid. Per quanto riguarda le province, ne sono stati segnalati 617 a Brescia, oltre cento in più che a Milano dove sono 504 i casi di cui 210 in città. A Monza sono 228, a Bergamo 162, Pavia 85, a Como 83, a Mantova 56, a Cremona 52, a Varese 49, a Sondrio 44, a Lecco 40 e a Lodi 23.

I dati di domenica 14 febbraio

- i tamponi effettuati: 30.289 (di cui 23.862 molecolari e 6.427 antigenici) totale complessivo: 6.111.063.

I nuovi casi per provincia:

Milano: 504 di cui 210 a Milano città;

Bergamo: 162;

Brescia: 617;

Como: 83;

Cremona: 52;

Lecco: 40;

Lodi: 23;

Mantova: 56;

Monza e Brianza: 228;

Pavia: 85;

Sondrio: 44;

Varese: 49.

