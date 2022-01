Covid, in Lombardia 5.417 nuovi positivi, tasso all’8,9%. A Bergamo +484 casi I dati delle ultime 24 ore nel report di lunedì 31 gennaio. Effettuati oltre 60 mila tamponi. Diminuiscono i ricoverati in terapia intensiva (-3), aumentano nei reparti ordinari (+12). I decessi sono 76.

A fronte di 60.309 tamponi effettuati, sono 5.417 i nuovi positivi (8,9%) al coronavirus in Lombardia. Diminuiscono i ricoverati in terapia intensiva (-3), aumentano negli altri reparti (12). In provincia di Bergamo i nuovi casi sono 484. È quanto si legge nel report di lunedì 31 gennaio.

I dati di oggi:

- i tamponi effettuati: 60.309, totale complessivo: 30.489.791

- i nuovi casi positivi: 5.417

- in terapia intensiva: 251 (-3)

- i ricoverati non in terapia intensiva: 3.016 (+12)

- i decessi, totale complessivo: 37.184 (+76)

I nuovi casi per provincia:

Milano: 1.799 di cui 784 a Milano città;

Bergamo: 484;

Brescia: 673;

Como: 402;

Cremona: 144;

Lecco: 95;

Lodi: 67;

Mantova: 177;

Monza e Brianza: 329;

Pavia: 318;

Sondrio: 43;

Varese: 699.

