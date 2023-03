Covid: nella Bergamasca 382 nuovi contagi in sette giorni, calo del 4,5%

Oscillazioni minime nella curva del Covid. Lo conferma anche il nuovo report settimanale del ministero della Salute, con dati riferiti al periodo 17-23 marzo: negli ultimi sette giorni monitorati, in Bergamasca si sono contati 382 nuovi contagi, in discesa del 4,50% rispetto ai 400 della settimana precedente; l’incidenza scende così a 35 nuovi casi settimanali ogni 100mila abitanti. Scenario simile anche su scala lombarda, con un totale di 4.380 nuovi casi in regione nell’ultima settimana: la tendenza è di un calo del 3,95% rispetto ai 4.560 positivi censiti la settimana precedente, mentre il valore dell’incidenza è ora pari a 44 nuovi casi settimanali ogni 100mila abitanti.