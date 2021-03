Covid, nella Bergamasca 467 nuovi casi

In Lombardia sono 6.262: positività al 10,4% I dati regionali aggiornati a venerdì 12 marzo. A fronte di 60.954 tamponi effettuati, sono 6.262 i nuovi positivi sul territorio lombardo. Rapporto positivi/tamponi al 10,4%. Aumentano ancora i ricoveri. Le vittime sono 89.

A fronte di 60.954 tamponi effettuati, sono 6.262 i nuovi positivi in Lombardia (10,4%). È quanto si legge nel report del 12 marzo emesso dalla Regione. I guariti/dimessi sono 2.116, mentre le persone in terapia intensiva sono 22 in più, per un totale di 667, e i ricoverati in altri reparti aumentano di 191 , per un totale di 5.909. I decessi sono 89, per un totale complessivo di 29.093 da inizio pandemia. Tra le province, la città metropolitana di Milano è la più colpita con 1.617 casi, di cui 592 a Milano città, seguita da Brescia (1.118), Varese (610), Como (507), Bergamo (467), Monza e Brianza (449), Mantova (382), Pavia (348), Cremona (250), Lecco (197), Sondrio (96) e Lodi (90).

I dati di oggi:

- i tamponi effettuati: 60.954 (di cui 40.976 molecolari e

19.978 antigenici) totale complessivo: 7.229.002

- i nuovi casi positivi: 6.262 (di cui 202 «debolmente positivi»)

- i guariti/dimessi totale complessivo: 535.077 (+2.116), di cui 5.083 dimessi e 529.994 guariti

- in terapia intensiva: 667 (+22)

- i ricoverati non in terapia intensiva: 5.909 (+191)

- i decessi, totale complessivo: 29.093 (+89)

I nuovi casi per provincia:

Milano: 1.617 di cui 592 a Milano città;

Bergamo: 467;

Brescia: 1.118;

Como: 507;

Cremona: 250;

Lecco: 197;

Lodi: 90;

Mantova: 382;

Monza e Brianza: 449;

Pavia: 348;

Sondrio: 96;

Varese: 610.

© RIPRODUZIONE RISERVATA