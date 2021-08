Covid, nella Bergamasca 757 persone in isolamento obbligatorio, 375 fiduciario Ats Bergamo ha diffuso i dati settimanali relativi ai soggetti in isolamento aggiornati alle 15 dell’11 agosto.

Ats Bergamo ha diffuso i dati settimanali relativi ai soggetti in isolamento aggiornati alle ore 15.00 dell’11 agosto. Le persone residenti in provincia di Bergamo in isolamento obbligatorio (positivi) sono 757, mentre quelle in isolamento fiduciario (contatti) 375.

Nell’aggiornamento del 5 agosto risultavano 651 le persone tenute all’isolamento obbligatorio in quanto positive al Covid, mentre erano 444 i bergamaschi in isolamento fiduciario. Lo scorso 28 luglio erano 475 i positivi in isolamento, mentre erano 435 i contatti in isolamento fiduciario. Al 21 luglio erano 336 le persone in isolamento obbligatorio e 185 quelle in isolamento fiduciario.

