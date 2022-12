Covid, nella Bergamasca continua la discesa della curva: il report dell’Ats

Gli Ambiti territoriali

Per quanto riguarda il territorio provinciale, la maggior parte degli Ambiti Territoriali evidenziano una decrescita dei valori di incidenza (10 su 14 la scorsa settimana). I Comuni con zero nuovi casi negli ultimi 7 giorni sono 55, pari al 22,6% sul totale dei comuni bergamaschi (41, pari al 16,9% la scorsa settimana).

Età media: 52 anni

Copertura vaccinale

Nella settimana osservata lo stato vaccinale in provincia di Bergamo mostra coperture complete (terze e quarte dosi) per il 71,5% della popolazione superiore a 5 anni di età. La quarta dose (secondo booster), con la parziale eccezione degli assistiti di età superiore ad 80 anni, presenta coperture in aumento. La quota di non vaccinati è stabile, ormai da mesi, intorno al 13%.

Posti letto

L’occupazione dei posti letto ordinari è pari a 91, in calo rispetto alla precedente rilevazione (94 la scorsa settimana). Risultano 3 i posti occupati in Terapia Intensiva, sostanzialmente stabili rispetto alla precedente rilevazione (4 la scorsa settimana).

In sintesi

In sintesi, nella settimana in monitoraggio si osserva un’ulteriore decrescita dei casi incidenti, l’indice di replicazione diagnostica (RDt) conferma la situazione di flessione del processo di contagio, in calo l’occupazione di posti letto Covid in Area medica e stabile in Terapia Intensiva.