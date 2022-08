Covid, nella Bergamasca curva e ricoveri stabili: i dati settimanali dell’Ats

Il report. Il tasso di incidenza, nella settimana 24-30 agosto, è pari a 184 nuovi casi per 100.000 abitanti. «Sostanzialmente stabile, da un punto di vista statistico, rispetto alla settimana precedente». L’indice RDt è a 1,01, mantenendosi quindi attorno al livello di soglia critica.

Il tasso di incidenza, nella settimana 24-30 agosto 2022, è pari a 184 nuovi casi per 100.000 abitanti (ovvero 1,84 per 1.000, nella metrica utilizzata a livello di singoli comuni). Risulta sostanzialmente stabile, da un punto di vista statistico, rispetto alla settimana precedente. È quanto si legge nel report del Servizio epidemiologico aziendale (Sea) di Ats Bergamo. «Lo scostamento rispetto alla precedente settimana – si legge nel documento – in termini assoluti, è pari a -144, ovvero -7.0% (la scorsa settimana presentava 465 nuovi casi, pari a +27% rispetto alla settimana precedente). Negli ultimi 7 giorni la media giornaliera dei casi incidenti è diminuita ed è pari a 295 contro i 316 della scorsa settimana».

Indice di replicazione diagnostica (RDt)

«L’andamento dell’indice di replicazione diagnostica (RDt) appare coerente con i dati di incidenza», spiega l’Ats. Nella settimana in esame è pari a 1,01 mantenendosi quindi attorno al livello di soglia critica (fissata a quota 1). «Ricordiamo che i numeri assoluti dei casi positivi registrati negli ultimi giorni sono contenuti – prosegue l’Agenzia di tutela della salute – e che, di conseguenza, anche piccole variazioni possono far oscillare l’indice RDt oltre il valore unitario senza che questo rappresenti una situazione di ripresa pandemica».

Gli Ambiti Territoriali

Per quanto concerne il territorio provinciale, 11 dei 14 Ambiti presentano valori in moderata riduzione dei casi incidenti negli ultimi 7 giorni.

I Comuni con zero nuovi casi negli ultimi 7 giorni sono 36, pari al 14,8% sul totale dei comuni bergamaschi (39, pari al 16% la scorsa settimana).

Età media: 49 anni

«Nella settimana osservata la distribuzione percentuale tra le classi di età dei nuovi casi incidenti conferma quella delle settimane precedenti», si legge ancora nel report. Le classi di età più rappresentate, in termini di numeri assoluti sul totale dei casi incidenti degli ultimi 7 giorni e di tasso di incidenza su 100.000 residenti delle singole fasce d’età, sono sempre quelle centrali (dai 30-59 anni). L’età media è di 49 anni.

Copertura vaccinale

Nella settimana osservata lo stato vaccinale in provincia di Bergamo mostra coperture complete (tre dosi ed eventuale quarta) per il 71,4% della popolazione superiore a 5 anni di età. «La quarta dose (secondo booster), con la parziale eccezione degli assistiti di età superiore ad 80 anni, presenta coperture molto basse. La quota di non vaccinati è stabile, ormai da mesi, intorno al 13%», rileva l’Ats.

In sintesi

In sintesi, nella settimana in monitoraggio si osserva: stabilità della curva epidemica, dopo un mese di costante decrescita; stabilità attorno a valori unitari dell’indice di replicazione diagnostica (RDt), dopo un mese di costante decrescita; stabili i ricoveri ordinari e quelli in Terapia Intensiva.