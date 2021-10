Covid, nelle scuole bergamasche 33 positivi e 18 classi in quarantena L’aggiornamento dell’Ats sull’attività di monitoraggio nelle scuole per la settimana 18-24 ottobre.

L’Ats di Bergamo ha reso noti i risultati dello screening nelle scuole per la settimana 18-24 ottobre 2021. I tamponi efffettuati sono 735, i casi positivi 33 e le classi in isolamento 18. In particolare, alla scuola dell’infanzia/nido le classi in isolamento 4, alla primaria 10, alla secondaria di primo grado 1 e alla secondaria di secondo grado 3. I tamponi da inizio anno scolastico (13-settembre) sono stati 5.100.

Tra l’11 e il 17 ottobre, con 575 tamponi, si erano registrati 24 contagi tra studenti e personale scolastico e le classi in quarantena erano 22, mentre nella settimana 4-10 ottobre, con 773 tamponi, i positivi erano stati 9 con 11 classi in quarantena e nella settimana 27 settembre 3 ottobre, con 1.017 tamponi, i casi di positività erano stati 20 e 29 le classi in isolamento.

