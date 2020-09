Covid, nessuna vittima in Lombardia

Ancora 269 i positivi: 24 a Bergamo Nelle ultime 24 ore, secondo i dati sul sito della Protezione civile, si sono registrati 1.501 nuovi casi a livello nazionale, mentre ieri erano stati 1.616 nuovi.

Con 16.493 tamponi effettuati sono 269 (dunque l’1,6%) i nuovi casi positivi al coronavirus registrati in Lombardia nella giornata di sabato 12 settembre, di questi 37«debolmente positivi» e 15 a seguito di test sierologico. Resta invariato il numero di pazienti in terapia intensiva (27) mentre sale a 251 quello dei ricoverati negli altri reparti (+5) e non si registra nessun decesso. Il numero dei morti resta quindi a 16.896.

Per quanto riguarda le province, 102 casi si sono verificati a Milano (di cui 61 in città), 32 a Monza, 24 ciascuno a Brescia e Bergamo, 12 a Como, 11 a Lecco e Mantova, 7 a Pavia, 6 a Cremona 3 a Lodi e nessuno a Sondrio.

Ricordiamo che l’incremento dei casi positivi, in Lombardia come nelle altre regioni, va sempre rapportato al numero dei tamponi effettuati. Senza mai dimenticare che, se si ragiona in termini di confronti assoluti, il numero degli abitanti della Lombardia è pari a un sesto della popolazione nazionale.

Calano leggermente i contagi per coronavirus in Italia: nelle ultime 24 ore, secondo i dati sul sito della Protezione civile, si sono registrati 1.501 nuovi casi, mentre ieri erano stati 1.616 nuovi. Il totale dei contagiati, compresi vittime e guariti, è di 286.297. In calo oggi le vittime, 6 a fronte delle 10 di ieri, per un totale di morti dall’inizio della pandemia di 35.603. I guariti e dimessi sono complessivamente 213.191, 759 più di ieri. Oltre 92 mila i tamponi effettuati. I pazienti in terapia intensiva aumentano di 7 unità arrivando a 182. I ricoverati con sintomi sono ora 1.951 (+102 rispetto a ieri), in isolamento domiciliare si trovano 35.370 persone (+627). Gli attualmente positivi aumentano di 736 e sono ora 37.503.

I dati di sabato 12 settembre in Lombardia:

- i tamponi effettuati: 16.493, totale complessivo: 1.810.149.

- i nuovi casi positivi: 269 (di cui 37 «debolmente positivi» e 15 a seguito di test sierologico)

- i guariti/dimessi totale complessivo: 77.611 (+293), di cui 1.366 dimessi e 76.245 guariti

- in terapia intensiva: 27 (=)

- i ricoverati non in terapia intensiva: 251 (+5)

- i decessi, totale complessivo: 16.896 (=)

I nuovi casi per provincia:

Milano: 102, di cui 61 a Milano città;

Bergamo: 24;

Brescia: 24;

Como: 12;

Cremona: 6 ;

Lecco: 11 ;

Lodi: 3;

Mantova: 11 ;

Monza e Brianza: 32;

Pavia: 7;

Sondrio: 0 ;

Varese: 21.

