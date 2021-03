Covid, partite le vaccinazioni

nelle Fiere di Bergamo e Treviglio - Video Lunedì 1° marzo sono iniziate le vaccinazioni nella struttura di via Lunga per gli over 80 e nel polo fieristico della Bassa per gli operatori del sociale.

Hanno preso il via lunedì mattina le vaccinazioni nel centro vaccinale allestito alla Fiera di Bergamo e in quello del padiglione fieristico di Treviglio. A Bergamo sono partite le somministrazioni agli over 80, sulla base degli appuntamenti fissati, e nelle prime ore non si sono registrate difficoltà. Tra i vaccinati di oggi – in Fiera sono previste 359 vaccinazioni, più altre 144 all’hub di Sant’Omobono – c’è anche una suora di 104 anni. In via Lunga sono attive 6 linee, con la possibilità di arrivare a 12 a regime quando saranno disponibili i vaccini. Dopo l’ingresso viene effettuata la registrazione, poi l’analisi anamnesica, quindi l’iniezione nel braccio, un quarto d’ora di attesa per monitorare eventuali sintomi, infine l’appuntamento per la seconda dose. Con gli spazi di via Lunga si aggiunge quindi una sede in più alla campagna del Papa Giovanni XXIII, oltre all’ospedale di Bergamo, all’ospedale di San Giovanni Bianco e al PreSST di Sant’Omobono Terme. La sede in cui recarsi è indicata nell’sms di conferma dell’appuntamento. Nel video qui sotto una testimonianza dalla Fiera di Bergamo.

Per vedere questo video attiva javascript oppure utilizza un browser che supporta video HTML5

Vaccinazioni alla Fiera di Bergamo

(Foto by Bedolis)

L’ingresso della Fiera di Bergamo

(Foto by Bedolis)

Nella città della Bassa poco dopo le 8 sono iniziate le somministrazioni nelle prime due postazioni allestite nel padiglione fieristico di via Casirate vecchia: a regime saranno 24, riservate alla campagna di vaccinazione per gli operatori del sociale. L’Asst Bergamo Ovest, a cui fanno capo anche i centri di Antegnate e Spirano già operativi, conta per il primo giorno di eseguire a Treviglio circa 200 vaccinazioni. Primo vaccinato a Treviglio è stato il dottor Ezio Lanza, consulente del Centro diurno Ygea di Treviglio, già primario fino al 2012 della Neurologia di Treviglio. Da mercoledì 3 marzo aumenteranno le postazioni e si passerà alle vaccinazioni di Carabinieri, Polizia e Guardia di Finanza e personale universitario.

Treviglio, vaccinazioni in Fiera

(Foto by Cesni)

Vaccinazioni in Fiera a Treviglio

(Foto by Cesni)

© RIPRODUZIONE RISERVATA